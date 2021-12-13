«Моргенштерн» и «Галустян» станцевали на дороге в Находке

В Находке танцевальный коллектив поздравил жителей с Новым годом. Фото: принтскрин видео, tiktok/iv.nikolas

Более 10 молодых людей из Находки станцевали на пешеходном переходе и подарили жителям хорошее настроение. Танец длился всего несколько секунд, пока горел красный свет на светофоре.

Юный тиктокер из Находки на своем аккаунте опубликовал видео с танцем. Флэшмоб посвящен предстоящему Новому году: в начале юноша кричит «С наступающим», а потом весь коллектив в шапках Деда Мороза танцуют на «зебре». Организатор выступления и его товарищ, чтобы позабавить окружающих, надели на себя маски Моргенштерна и Михаила Галустяна.

Видео распространилось по аккаунтам в Инстаграме, посвященным Находке. Многие с позитивом отнеслись к флэшмобу и похвалили ребят, попросив их чаще устраивать подобные мероприятия.

- Молодцы, подняли настроение и себе, и мимо проезжающим людям в столь унылое время., - пишут местные жители.

Некоторые с беспокойством отнеслись к увиденному, ведь, по словам людей, «иногда машины на красный пролетают». Но не все разделили массовый восторг.

- Всякой ерундой занимаетесь. Лучше бы полезные для города общественные дела сделали, - комментируют те, кому выступление не понравилось.

Напомним, что в Находке весной этого года также проводился танцевальный флэшмоб. Двенадцать молодых людей танцевали на дороге, пока горел красный свет светофора.

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