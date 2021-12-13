В Приморье в дни новогодних гуляний поставят металлодетекторы и усилят охрану

Монтаж новогодней елки подходит к концу Фото: Сергей БАЛАНОВ

Меры безопасности во время главного праздника страны, Нового года, усилят в Приморье. Это распространяется и на неделю рождественнских каникул. В повышенной готовности будут силы полиции, МЧС и Росгвардии, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

Меры безопасности обсудили на антитеррористической комиссии региона под председательством губернатора края Олега Кожемяко. Привлечены будут инженеры-саперы, кинологи, которые будут работать с полицией и Росгвардией.

В пресс-службе уточнили, что пропуск в массовые места будет возможен только через металлодетекторы. За площадями и набережными будут следить:

- Особое внимание уделим местам массового пребывания людей, где пройдут праздничные мероприятия, только во Владивостоке их будет 16, транспорту, особенно, который долго стоит без владельцев, - сообщили сотрудники полиции.

Более того, отметили в пресс-службе, МЧС уже сейчас устраивает рейды, чтобы выявить опасную нелегальную пиротехнику без сертификатов. В праздники также будут задействованы дополнительные силы и техника.

Как рассказал Олег Кожемяко, Новый год и Рождество - традиционно напряженное время для органов и силовых структур. Напомним, монтаж елки на главной площади Владивостока подходит к концу.

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