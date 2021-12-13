"Холодно зимой": наглец во Владивостоке выкрал городскую елку и утащил к себе

Неравнодушные горожане попросили найти виновных. Фото: dpskontrol125rus

Срубленную ель обнаружили на одной из городских площадей - в районе Баляева. Как утверждают очевидцы, вероятно, неустановленный житель срубил елку в личных целях. Судя по всему, виновник решил сэкономить перед Новым годом, а праздничного уюта хотелось.

Об этом "Комсомольская правда - Владивосток" узнала из соцсетей. На кадрах видно, что одно из деревьев исчезло позади городской стелы с названием "Владивосток".

- Уважаемая администрация, если есть камеры, направленные на ели, отсмотрите, накажите виновных, - подписал публикацию автор, который и обнаружил пропажу.

Приморца большинство осудили. Часть приморцев напомнили, что 90-ые прошли:

"Что за люди, неужели нельзя искуственную купить, не в 90-х живем", "Маленькой елочке холодно зимой...", - написали приморцы в комментариях.

Напомним, подобные инциденты "Комсомолка" подмечала и в прошлом году: в городе заметили несколько исчезнувших елок.

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