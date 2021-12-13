Болше 460 тысяч тонн минтая выловили рыбаки Приморья в 2021 году

Успех рыбаков снизился к концу года - из-за закрытия китайских портов Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Приморские рыбаки, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства, выловили 463,2 тысячи тонн минтая. Годовую квоты рыбный промысел края освоил на 86%.

На промысле минтая работают восемь судов (в сентябре - 12), речь идет о западной части Берингова моря, о Камчатской-Курильской и Сахалинской подзонах.

- Снижение вылова на 17,5 тысячи тонн к уровню прошлого года обусловлено неблагоприятными гидрологическими и метеорологическими условиями в районах промысла. Кроме того, на деятельность отрасли серьезно влияет сложившаяся в мире неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, закрытие китайских портов, - сообщили в пресс-службе, добавив, что в Большом Камне и ТОР "Надеждинская" построено два завода переработки.

Ранее "КП-Владивосток" писала, что увеличению промысла помогали субсидии на ж/д тарифы: рефрижераторы Приморья удалось освободить. В конце сентября на такую меру направили 400 миллионов рублей.

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