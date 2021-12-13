Мужчина, насмерть сбивший ребенка, арестован по требованию прокурора

Виновнику грозит 12 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Приморского края настояла на заключении под стражу обвиняемого в ДТП с летальным исходом в Хорольском районе. В минувшие выходные от наезда автомобиля скончалась 15-летняя школьница, пьяный водитель не справился с управлением, сообщили "КП-Владивосток" в пресс-службе краевого ведомства.

- Сегодня, в Хорольском районном суде представителем прокуратуры поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу виновника ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя, - уточнили в органе.

Как уже писала КП, ребенок скончался в больнице от травм. Водитель "Хонды" ехал по улице Чапаева в Хороле... Девочку сбили, пока та шла по обочине проезжей части. Стоит отметить, от теста на алкоголь 46-летний водитель отказался, однако вину ему вменяют все же за пьяное ДТП.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения), - огласили в ведомстве.

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