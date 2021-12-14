«Каждый вмиг протрезвеет»: любой праздник в Приморье могут захватить спецназовцы

Во Владивостоке можно необычно отметить Новый год и получить заряд адреналина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На популярном сайте объявлений появилось предложение о необычном розыгрыше. За деньги фирма из Владивостока предлагает взять штурмом корпоратив или другой праздник.

Авторы уверяют, что такое шоу точно зарядит всех адреналином и запомнится на всю жизнь. Сотрудники компании в форме спецназа «атакуют» праздник, будь то свадьба или день рождения.

- Каждый первый вмиг протрезвеет, и каждому второму захочется «к мамочке», - написано в объявление.

Такое заявление очень интригует и даже немного пугает. Кроме того, компания предлагает еще одну услугу. Представители Роспотребнадзора и оперативники направят всех задержанных в изолятор с подозрением на коронавирус.

Розыгрыш обещает быть реалистичным, так как, по словам авторов, каждый спецназовец вооружен «до зубов» и знает, что такое захват.

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