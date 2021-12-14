Аварию в Артеме, оставившую всех жителей без воды, проверит краевая прокуратура

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Прокуратура Приморья проверит факт коммунальной аварии, оставившей весь Артем без холодного водоснабжения, это "Комсомольская правда - Владивосток" выяснила в пресс-службе ведомства. Как оказалось, причина кроется в неудачных земляных работах. Подрядчик укладывал новую линию магистрали к школе №35.

Аварийно-восстановительные работы закончены. Для жителей организовывали подвоз воды. Имущество на Ангарской улице (площадка, двор и клумбы) серьезно пострадало.

Напомним, видеоролики о ситуации в Артеме появились 13 декабря. Потоки воды хлынули на Ангарскую улицу, затопило проход к детскому саду. Очевидцы сообщили, что рабочие компании испарились после, как только заметили ужасную аварию.

- По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Фактическое восстановление водоснабжения находится на контроле в прокуратуре города, - уточнили в краевой прокуратуре.

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