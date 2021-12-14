Начаты ходовые испытания головного российского супертраулера для Русской Рыбопромышленной Компании

Фото: РРПК

На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) стартовали заводские ходовые испытания БМРТ «Капитан Вдовиченко» – первого судна в серии супертраулеров, которые будут построены в России для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК).

В ходе мероприятия, которое пройдет в районе острова Гогланд в Финском заливе, специалисты испытают главный двигатель и вспомогательные дизель-генераторы судна. Также будут проведены ходовые и скоростные испытания, произведены замеры вибрации. Сдаточная команда проверит навигационный комплекс и системы радиосвязи, системы топлива, масла и общесудовые. Кроме того, траулер пройдет проверку на тяговое усилие. Испытания проводятся с участием специалистов РРПК.

– Ходовые испытания – важнейший этап, – прокомментировал директор по строительству флота РРПК Дмитрий Сапов. – Они позволяют в условиях моря оценить работу судна и выявить потребность в тех или иных доработках, которые при необходимости будут выполнены перед сдачей судна заказчику.

Фото: РРПК

ПО ТЕМЕ

На головном российском супертраулере для Русской Рыбопромышленной Компании успешно проведено кренование

В присутствии представителей РМРС и специалистов РРПК были проведены замеры осадки судна и углов наклона при крене (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03