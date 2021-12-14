Третье судно-ледокол заложили на верфи ССК "Звезда" в Приморье

Фото: пресс-служба ССК "Звезда"

На судостроительном комплексе "Звезда" начали строительство ледокольного судна "Сергей Витте" (в честь одноименного политика Российской Империи). Торжественная церемония прошла на территории сухого дока, на килевую секцию прикрепили соответствующую табличку, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе верфи.

Танкер-газовоз СПГ класса ARC 7 - третий ледокольный танкер такого типа. Напомним, контракты на строительство 15 арктических ледоколов-газовозов были заключены ВЭБ.РФ и верфью в декабре 2019 - июле 2020 года.

В марте 2021 года ССК выпустила на воду танкер "Восточный проспект" - восьмое судно серии "Афрамакс". Грузоподъемность борта - 114 тысяч тонн.

СПРАВКА:

Сергей Юльевич Витте (1849-1915) - русский государственный деятель, министр финансов, сторонник реформ и сподвижник индустриализации в Российской Империи.

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