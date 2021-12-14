В Приморье оштрафовали семь предприятий-антиваксеров

Темпы вакцинации и даже масочный режим проверяют комиссия и представители полиции Фото: Дарья НАУМЕЦ

Рейды против антиваксеров продолжаются в Приморском крае. На нарушителей контрольные органы края завели уже семь дел об административных правонарушениях - из-за несоблюдения темпов вакцинации, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

По итогам проверок выявлено, что семь предприятий не прислушались к требованию в обязательном порядке вакцинировать работников. Среди таких нарушителей - перевозчики, торговые точки, пищевая промышленность и общепит. Их ждут серьезные штрафы.

- Проверочные мероприятия продолжаются, те организации, в которых зафиксированы нарушения, ждут значительные штрафы, не исключена приостановка их деятельности, - пояснили в пресс-службе.

Рейды проводят и на транспорте, в кинотеатрах и магазинах. Коронавирус никуда не ушел: на 14 декабря заболели еще 455 человек. Общее число зараженных в крае достигло 94 450 человек.

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