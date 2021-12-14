В Приморье 74 пьяных водителя задержали за выходные

ДТП в Надеждинском районе. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Прошедший уикенд выдался чересчур богатым на нарушения водителей. Зафиксировано 74 водителя в нетрезвом видео. Погибла 15-летняя девочка: она шла по обочине, когда на нее наехал 45-летний пьяный мужчина. Более того, в пяти случаях пьяная езда - повторный случай, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе краевого управления МВД.

Другим показательным случаем стало ДТП, где пострадали несколько человек. В Надеждинском районе 51-летний водитель на Toyota Fielder не предоставил Toyota Ipsum преимущества движения: в результате водитель "Ипсум" наехал на другой автомобиль. Стоит отметить, водитель "Филдера" отказался от теста на алкоголь, как и мужчина, наехавший в Хорольском районе на девочку.

По факту аварий проводятся проверки, назначены экспертизы. Напомнили в пресс-службе и об ответственности за вождение после выпивки:

- Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

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