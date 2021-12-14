Взрывается проводка: во Владивостоке загорелся строящийся небоскреб

Дым видно из разных районов города. Фото: dpskontrol125rus/"КП-Владивосток".

Владивосток буквально на днях вспоминал о 10-ой годовщине со дня пожара на Золотом мосту, который на тот момент был в стадии строительства, как очередное ЧП с возводимым объектом не заставило себя ждать. В этот раз очевидцы сообщили о пожаре в новом жилом комплексе в Первомайском районе города.

Речь идет о ЖК «Элементс» на мысе Чуркин. Свидетели поделились кадрами с улицы Ольховой.

Тревожный вызов на пульт оперативного дежурного МЧС во Владивостоке поступил около 20 часов.

- Незамедлительно к месту были направлены расчеты огнеборцев. На данный момент на месте работают пожарные, тушение продолжается. Информация уточняется, - прокомментировала пресс-служба краевого главка МЧС.