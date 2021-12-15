Элитный новострой во Владивостоке горел четыре часа

Пожар случился вечером 14 декабря. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Ночной пожар в строящемся 23-этажном ЖК «Элементс» на улице Ольховой, 3, во Владивосток еще свеж в памяти. Звонок в МЧС поступил в 20:05 14 декабря, но потушить огонь удалось лишь в полночь 15 числа.

Напомним, что в ловушке из дыма и огня оказались десять человек – работники, строящие здание. Когда на вызов приехали спасатели, уже горела внешняя обшивка здания, а линии электропередач сильно искрились.

Возгорание удалось потушить лишь в полночь. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В итоге огонь сильно повредил фасад и кабельные линии на площади около 300 квадратных метров. Боролись с пожаром 52 спасатели на 16 машинах.

– Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, – отметили в пресс-службе приморского главка МЧС.

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