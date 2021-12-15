Элитный новострой во Владивостоке горел четыре часа

Пожар случился вечером 14 декабря.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Ночной пожар в строящемся 23-этажном ЖК «Элементс» на улице Ольховой, 3, во Владивосток еще свеж в памяти. Звонок в МЧС поступил в 20:05 14 декабря, но потушить огонь удалось лишь в полночь 15 числа.
Напомним, что в ловушке из дыма и огня оказались десять человек – работники, строящие здание. Когда на вызов приехали спасатели, уже горела внешняя обшивка здания, а линии электропередач сильно искрились.
Возгорание удалось потушить лишь в полночь.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
В итоге огонь сильно повредил фасад и кабельные линии на площади около 300 квадратных метров. Боролись с пожаром 52 спасатели на 16 машинах.
– Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, – отметили в пресс-службе приморского главка МЧС.
ПО ТЕМЕ
Во Владивостоке огонь охватил элитную новостройку, люди оказались в отрезанном дымом помещении
В высотке вспыхнул утеплитель и заискрилась проводка [видео]
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03