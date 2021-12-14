Во Владивостоке огонь охватил элитную новостройку, люди оказались в отрезанном дымом помещении

Первые расчеты прибыли к горящему зданию через 5 минут. Фото: принтскрин видео.

Крупный пожар случился во Владивостоке, вечером, 14 декабря. В эти минуты сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем в Первомайском районе города на улице Ольховая. Здесь загорелся фасад в строящемся 23-этажном ЖК «Элементс». По предварительным данным, пламя повредило обшивку на многих этажах, помимо этого пострадал пентхаус, часть крыши.

Тревожный звонок о пожаре на Ольховой, 3, поступил на телефон оперативного дежурного в 20:05. Уже спустя пять минут к месту происшествия прибыли первые подразделения спасателей. К моменту приезда специалистов горела обшивка здания на разной высоте. На нижних этажах искрила проводка. В одном из помещений оказались строители.

- По предварительным данным, из отрезанного дымом помещения второго этажа огнеборцами было эвакуировано 10 человек, погибших и пострадавших нет, - прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В подробностях происшествия и степени нанесенного ущерба еще предстоит разбираться экспертам. Напомним, стоимость однокомнатных квартир в элитной новостройке начинается от 12 719 000 рублей. Недвижимость в монолитной высотке с шикарным видом, открывающимся на Золотой Рог, по карману далеко не всем. Застройщик презентует ЖК, как клубный. Сдать дом планировалось до конца этого года.

Стоит отметить, что Владивосток буквально на днях вспоминал о 10-ой годовщине со дня пожара на Золотом мосту, который на тот момент тоже был в стадии строительства. ЧП также произошло на мысе Чуркин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первое фаер-шоу Золотого: 10 лет назад во Владивостоке загорелся строящийся к саммиту АТЭС мост через Золотой Рог

Полыхающие 500 квадратов строящегося во Владивостоке пролета тушили всю ночь под присмотром любопытствующих и зевак (подробнее...)