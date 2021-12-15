Полиция Приморья задержала мужчину на Lexus, который разбил девушке автомобиль и довел до слез

Водителю Lexus не понравилось, что ему не уступили дорогу. Фото: instagram.com/chernosliv18

В Уссурийске мужчина разбил пассажирское и лобовое стекло местной жительницы. Хозяйка автомобиля в слезах рассказала свою историю. «Комсомолка» связалась с пресс-службой УМВД РФ по Приморскому краю, которая подтвердила, что такая ситуация действительно произошла.

По информации пресс-службы, конфликт возник на улице Энгельса. На узкой дороге встретились Nissan Expert и Lexus. Машины не смогли разъехаться, что не понравилось хозяину дорого джипа. Выйдя из своего «Лексуса», 30-летний мужчина разбил кулаком стекла на автомобиле женщины.

Владелица Nissan Expert обратилась в полицию Уссурийска и рассказала об инциденте в социальных сетях.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям гражданина, - отметили в пресс-службе УМВД.

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