Во Владивостоке обустроят парк имени Сергея Лазо после опроса горожан

Парк имени Лазо на Санаторной. Фото: администрация Владивостока

В популярном муниципальном парке имени Сергея Лазо планируют масштабное обновление (в районе рекреационной территории станции Санаторной). Для этого мэрия проведет опрос жителей, чтобы понять желания владивостокцев, выяснила "КП-Владивосток" в пресс-службе администрации Владивостока.

- Просим горожан заполнить анкеты, которые помогут проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с будущими пользователями этих общественных пространств, - цитирует пресс-служба Дирекцию общественных пространств города. В сообщении добавили, что к заявкам можно прилагать фото.

Поучаствовать можно по ссылке. Отметим, что парк вошел в список приоритетных территорий для благоустройства. Участок открыт еще в 1941 году, поэтому нуждается в реконструкции.

Напомним, ранее в администрации подвели итоги благоустройства за год.

СПРАВКА:

Сергей Лазо - офицер военного времени Русской императорской армии. В период Революции 1917 года - советский военачальник и государственный деятель, принимавший активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участник Гражданской войны. Его называют Дон Кихотом революции.

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