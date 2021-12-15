Лучшую школьную столовую выберут во Владивостоке

Конкурс призван сделать качество питания в школьных столовых лучше и привить детям любовь к здоровой пище Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс «лучшая школьная столовая -2021» проходит в столице Приморья. Участие в нем принимают девять общеобразовательных учреждений города. Специальная комиссия оценит конкурсантов по ряду критериев. Речь идет не только о качестве питания, но и о презентации самих блюд, внешнем виде посуды, обеденной зоны и линии раздачи.

Главная цель конкурса – мотивировать школы улучшить качество питания детей, сделать блюда правильными и полезными, не останавливаться на достигнутом и внедрять новые технологии. За звание самой образцовой столовой в этом году поборются школы №№ 16, 25, 52, 62, 63, 80, 82, 83 и Технический лицей.

В состав комиссии, которая оценит уровень питания школьников вошли представители управления образования, исполнительной и законодательной власти, а также общественных организаций, таких как «Совет многодетных родителей».

– Каждое блюдо, входящее в рацион, эксперты оценивают по нескольким показателям - органолептическим, физико-химическим и микробиологическим. Кроме того, двухнедельное меню пройдет оценку по пищевой и энергетической ценности. Эксперты будут учитывать разнообразие продуктов, сочетаемость гарниров и основных блюд и другие критерии, – отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

Специалисты уверены, что конкурс поможет выявить лучшие модели и принципы работы школьных столовых, а полученный опыт позволит привить детям любовь к правильному питанию.

– Первое, что всегда бросается в глаза – это, конечно же, само помещение, - рассказала она. - Мы смотрим, как убрана столовая, чисты ли пищеблок и холодильники, каково состояние посуды, в которой подается блюдо. Большое значение имеет и внешний вид сотрудников, который должен отвечать требованиям СанПиНа и безопасности при COVID-19, а также наличие средств гигиены для школьников. Важной частью является оценка органолептики. Проще говоря, мы смотрим, как приготовлена пища. Например, подгоревшая запеканка или котлета точно не получит высший балл, – член правления «Совета многодетных родителей» Оксана Варченко.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», с нового года бесплатные обеды для отдельных категорий учеников станут сытнее и разнообразнее. Администрация планирует увеличить расходы на питание учащихся начальных классов из многодетных семей, а также детей родители которых получают ниже прожиточного минимума или ребят из семей, находящихся в социально опасном положении.