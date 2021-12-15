Ягодный магнат во Владивостоке год не платил таможенные платежи на 3 миллиона рублей

Приморец указывал недостоверные цены на облепиху, малину и спаржу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье бизнесмен не заплатил государству 2,7 миллиона рублей, когда ввозил овощи и ягоду во Владивосток. Таможня Владивостока возбудила уголовное дело, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Импортер с августа 2020 в течение девяти месцев подавал в органы неверные сведения о стоимости товара. Так удалось ввезти 113 тонн овощей и ягод. Бизнесмен купил в Китае облепихи, малины, других ягод и спаржи на 277 тысяч долларов, а в декларации заявил стоимость в 104 тысячи долларов. Так "мимо кассы" прошло 2,7 миллиона рублей.

- За уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере Владивостокская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы по ч.1 ст.194 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы до двух лет, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники таможни Владивостока передали книгу-антиквариат Музею истории Дальнего Востока.

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