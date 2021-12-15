"Жалуются на вывоз, а сами?" Владивостокцы ужаснулись горам отходов от механиков

Фото: musor_prim

Во Владивостоке очевидцы засняли горы мусора. Картина - не следствие ненадлежащей работы властей, а продукт людей. Ремонтники города скидываются запчасти, детали и прочий мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам, на площадки города, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в соцсети (musor_prim).

Как пишет паблик "Блогер против мусора", гора отходов образовалась на улице Ватутина, 20. Из прикрепленных кадров понятно, почему отношение механиков к площадке вызывает у людей ненависть. Делают это с целью сэкономить. Действительно, мусор, который не относится к ТКО и КГМ, нужно увозить на полигон своими силами, либо обращаться в нужные инстанции. Властей просят принять меры против "мусорщиков".

На запрос ответил Илья Литвиненко, замначальника управления дорог и благоустройства Владивостока:

- Прошу автора написать мне, мы попробуем наказать этих граждан, - сообщил представитель мэрии.

В то же время некоторые приморцы в комментариях отметили: тарифы для ИП от мусорных организаций - не самые лояльные к клиентам. По их словам, на вывозе мусора можно разориться. Часть комментаторов вспомнили, как ругали властей за несвоевременный вывоз мусора после снегопада 30 ноября:

- Жалуются, что долго мусор вывозят, а сами что творят? - написала жительница.

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