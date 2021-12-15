Слабоумие и навага. Рыбаки вне предупреждений МЧС оккупировали тонкий лед на Русском острове

Запаркованные автомобили в поселке Парис. Фото: vl.ru

Рыбаки запарковали трассы острова Русский. Открытие сезона еще никто не объявлял, напротив, тут и там - предупреждения о неокрепшем льде и опасности для здоровья. Трагедия уже произошла на речке Артемовке. Что имеем? Запаркованные рыбаками дороги в бухты Шошина и Парис на острове. Жители жалуются, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

Облюбовали, в основном, бухту Шошина. Проехать к домам, как сообщили изданию Vl.ru местные жители, почти невозможно. Страдают даже рейсовые автобусы. Любители подводного лова и, судя по всему, азарта заполонили машинами два дома № 24 и 28 (Парис).

Рыбаки в поселке Парис. Фото: Vl.ru

Более того, сообщили жители, рыбаки оставляют горы мусора и даже справляют нужду рядом с домами.

Как дополнили КП-Владивосток очевидцы, брошенные автомобили можно найти вдоль всего Университетского проспекта, в основном, в районе мини-ТЭЦ. Рыбаки пешком спускаются в бухту Новик.

Напомним, ранее соцсети и МЧС сообщали о трагедии на реке Артемовке в Приморье. Пожилой мужчина погиб, пока шел до машины с неокрепшего льда. Рыбаки пытались его спасти, но позже было найдено тело без признаков жизни.

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