Доверчивая жительница Владивостока, помогая «работнику банка», лишилась 200 тысяч рублей

Женщина лишилась крупной суммы денег, доверившись неизвестному. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доверчивость и отсутствие подозрений чаще всего становятся причинами обращений в полицию жертв телефонного мошенничества. Очередной пострадавшей от аферистов стала 27-летняя жительница Владивостока, лишившаяся крупной суммы из-за собственной невнимательности.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что женщина ехала за рулем своего авто во Фрунзенском районе, когда ей позвонили на мобильный телефон. Неизвестный мужчина представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее счете идут подозрительные операции и попытки оформления кредита.

Звонивший попросил женщину оказать помощь в разоблачении мошенников и убедил ее самостоятельно подать заявку на кредит. По его словам, это должно было помочь службе безопасности выйти на преступников, а счет клиентки банка не пострадал бы. Доверчивая горожанка выполнила его просьбу и вскоре ей поступило 160 тысяч рублей.

Затем ей снова перезвонил «специалист» банка и сообщил, что теперь необходимо перевести все деньги на безопасный счет, который он ей указал. По его словам, вскоре все средства снова будут зачислены на банковскую карту горожанки.

Ничего не заподозрившая женщина поехала в один из торговых центров, где через терминал перевела не только деньги из полученного кредита, но и все остальные сбережения. В сумме получилось около двухсот тысяч рублей.

Когда деньги ей так и не вернули, а телефон звонившего оказался уже недоступен, пострадавшая поняла, что стала жертвой преступления. Женщина обратилась за помощью в полицию и рассказала о своей ошибке, где по факту мошеннических действий с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого телефонного афериста устанавливается.

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