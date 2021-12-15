В Приморье посетители кафе без QR-кодов угрожали гранатой и требовали водку, им вежливо отказали

Мужчины пытались попасть в кафе без QR-кодов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На отчаянный шаг пошли двое жителей Кировского района Приморья в поисках крепкого спиртного. Мужчины наведались в кафе-бар на трассе А-370 «Уссури», где им отказали в продаже водки из-за отсутствия у них QR-кодов.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», вечером двое нетрезвых товарищей пришли в местное кафе и были сильно огорчены отказом в продаже спиртного. По словам 20-летней работницы заведения, у них не было медицинских масок и необходимых QR-кодов.

Тогда один из них неожиданно достал из кармана похожий на гранату Ф-1 боеприпас и стал угрожать расправой и взрывом в кафе. Однако девушка оказалась не из робкого десятка и повторила, что водку она им не продаст все равно.

Операция по добыче спиртного окончилась провалом, поэтому горе-хулиганы быстро ретировались. Об угрозах вооруженных гранатой посетителей были информированы полицейские и сотрудники УФСБ.

Во время оперативных мероприятий был задержан главный подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель, в его доме провели обыск. Мужчина пояснил, что сотруднице кафе он угрожал петардой в форме гранаты-лимонки, которую затем он взорвал на пустыре. Причиной своего неадекватного поведения он считает алкогольное опьянение.

В результате по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Любителю спиртного грозит до двух лет заключения.

Напомним, во Владивостоке посетитель алкомаркета пытался украсть бутылку спиртного. Когда неудачливого грабителя заметила сотрудница магазина, он стал буянить - угрожал женщине расправой и подрался с вступившимся за нее покупателем.

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