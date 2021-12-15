Как автолюбителю определить качество топлива?

Фото: Вадим ПОПОВ

Качество топлива влияет на комфорт и безопасность автомобилиста в холодное время года. Более того, от него зависит работа и срок службы двигателя и топливных фильтров. К сожалению, бывали случаи, когда автолюбителям просто «сливали» в бак остатки летнего дизтоплива. Определить «на глаз» качество и сезонность топлива невозможно.

Заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефткпродукт» Алексей Козловский объяснил, что именно для этого на каждой АЗС должен быть паспорт качества – документ, который выдается для каждой партии топлива.

- Вы имеете право изучить этот документ на любой заправке. Вам должны выдать его по первому требованию. В паспорте указано, где это топливо было произведено, кем поставлено, когда был выдан документ, соответствует ли продукт экологическим и иным требованиям, - подчеркнул специалист.

Главный способ избежать попадания некачественного топлива в бак – заправка только на АЗС крупных брендов. Например, все виды топлива, реализуемые на АЗС «Роснефть» проходят семиступенчатый контроль качества: контроль сырья, полуфабрикатов и товарного продукта на производстве, контроль при отгрузке и приемке на нефтебазе, контроль при хранении в резервуаре, контроль при отгрузке на автотранспорт, контроль при приемке топлива на АЗС и контроль при хранении на АЗС.

Подробнее о том, как проверяют топливо на нефтебазах, зачем нужны передвижные автолаборатории, и куда можно обратиться по вопросам качества топлива, читайте в материале «Комсомольской правды».

Фото: Вадим ПОПОВ

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