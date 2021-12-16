Неуклюжий охотник. Дальневосточного лесного кота, который попал в ловушку, выпустили на свободу

Внешне котик выглядит здоровым и готовым постоять за себя! Фото: принтскрин видео.

В Приморье маленький дальневосточный лесной кот выбрал неудачное место для охоты и попал в ловушку. Животное выбрало в качестве добычи гусей в частном подворье, но что-то пошло не так. Зверька доставили в Центр «Тигр», где ветеринар провёл ему детальный осмотр. Состояние кота было в порядке, его выпустили на волю подальше от жилых домов.

Задерживаться, чтобы сказать спасибо, нерадивый охотник не стал. Как только очутился на свободе, сразу же побежал в сторону леса. Сотрудники Центра желают ему долгой жизни и больше не попадать в передряги.

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