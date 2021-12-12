Тигр загрыз собаку прямо под жилыми домами в Приморье

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пугающий случай произошел в центре села Рощино Красноармейского района. На улице Октябрьской, 8, тигр загрыз собаку, от нее остались только задние лапы и ошейник. О ситуации написали местные жители, они же поделились видео. По словам оператора, недалеко находится школа.

Сначала мужчины обнаружили пустую собачью цепь, а в снегу – следы хищника. Когда прошли по ним, то нашли под домом женщины, прямо под окнами, мертвого питомца. Ходившие «на разведку» местные жители предположили, как тигр мог забраться во двор.

Сейчас в ситуации предстоит разобраться специалистам охотнадзора.

Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

Напомним, в последнее время жители Приморья замечают следы хищных кошек и иногда даже и самих тигров в разных уголках края, в том числе и во Владивостоке. Некоторые полосатые утаскивают скот в деревнях и селах, местные бьют тревогу и просят власти что-то с этим сделать.

Кроме того, к людям стали выходить не только тигры, но и медведи. Одного шатуна заметили в Артеме, животное пришлось застрелить, так как он ранил двух человек.

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