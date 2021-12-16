В Приморье 16 декабря морозно и ветрено, возможен снег

Холода дойдут до -16 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье 16 декабря погоду диктует поле пониженного атмосферного давления. Вероятны осадки в виде снега в разных районах вечером, в том числе во Владивостоке. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура дойдет до -16 градусов, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" у портала Примпогоды.

Во Владивостоке облачно, вечером снег. Умеренный и даже сильный северный ветер, температура понизится до -5...-7 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов..

В Находке облачно, вечером небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный вечером до сильного. Температура воздуха +1...-1 градус.

Напомним, синоптики заявили, что ночь на 18 декабря будет самой холодной за долгое время.

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