В Приморском крае 458 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Привито больше 860 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Приморье коронавирусом заразились 458 приморцев, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в региональном оперштабе. Всего зафиксировали 95 368 случаев заражения.

Выздоровел за сутки 398 человек, а всего - 80 024. Однако разрыв между одолевшими болезнь и заразившимися только растет. Пятеро приморцев скончались за сутки от болезни, всего инфекция унесла жизни 1 476 жителей.

Продолжается кампания массовой вакцинации. Как минимум первым компонентом привито уже 866 382 человек, но план еще не выполнен.

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