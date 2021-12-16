Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток16 декабря 2021 0:23

Дорога не прощает: опасного водителя сняли на видео во Владивостоке

Грузовик ночью промчался по встречной полосе на дороге в Артем в Приморье
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: принтскрин видео

Фото: принтскрин видео

Во Владивостоке заметили опасного водителя - на трассе в сторону Артема. Фура промчалась по встречной полосе, ничего не смущаясь, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в соцсетях.

Приморцы гадают, что стало мотивом водителя. При этом факт попал на видеозапись: водитель большегруза промчался по встречной полосе, едва ли не задев один из автомобилей.

- Поражает когда человек всё-таки осознал допущенную им ошибку, но продолжает двигаться дальше по встречной полосе, вместо того, чтобы развернуться... Дорога ошибок не прощает, - написал житель в комментариях.

Другие мнения не разделили: часть комментаторов объяснили, что человек ошибся, и критиковать его так сильно не стоит.

Напомним, накануне вызывающим поведением отличился водитель Lexus - он довел девушку до слез во Владивостоке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03