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Владивосток16 декабря 2021 4:50

Впервые на Дальнем Востоке в cтолице Приморья смонтируют умные парковки с роботами

Шесть автоматизированных многоуровневых парковок появятся во Владивостоке
Руслан НОВИКОВ
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Умная парковка должна избавить город от заставленных машинами дорог

Умная парковка должна избавить город от заставленных машинами дорог

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке могут появиться шесть модульных многоуровневых парковок, а первые две смонтируют уже в 2022 году, заявил Константин Шестаков, мэр города, во время отчета перед думой города.

Как стало известно "КП-Владивосток", для четырех парковок места определят в обозримом будущем. При этом сами модульные парковочные системы уже куплены:

- Приобретены шесть модульных механизированных парковочных систем. В будущем году мы завершим монтаж двух из них и определим места для размещения остальных. С участием средств дорожного фонда Приморского края разработана и принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, - цитирует пресс-служба администрации Шестакова.

Сдача первого проекта автоматизированной парковки заявлялась на сентябрь 2021 года, но реализацию задержали. Амбиции велики: даже первая парковка такого типа вместит 96 машиномест, а появится она около ж/д вокзала, в оживленной части города.

Поясним: в автоматизированных парковках не будет персонала, присутствие водителя - тоже. Дело в том, что заехав в специальный бокс парковки, водитель должен выйти, а автомобиль заберет робот, чтобы поднять на свободную ячейку. Процесс займет 2-3 минуты. Выдача - аналогичным образом.

Шестаков рассказал и о другой масштабной задумке: к 2024 году во Владивостоке должны построить еще 3 детских сада и 5 школ.

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