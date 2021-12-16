Еще рожки не выросли: дуэль юных пятнистых оленей сняли на видео в тайге Приморья

Фото: принтскрин видео, ФГБУ "Земля леопарда"

Годовалые самцы пятнистого оленя попали в объективы фотоловушек: бой выдался жарким, но победила дружба. Все произошло в приморской тайге на территории национального парка "Земля леопарда".

Как сообщили сотрудники нацпарка: так юноши тренируют силу перед настоящими стычками:

- Самцы-прошлогодки тренируются в боях для турниров в следующем году, когда начнется новый гон. Эти молчуны еще не ревут, только пищат, как слышно на видео. Но уже воодушевляются "взрослыми играми" старших сородичей, рогачей, пробуют свою силу, - рассказали в ФГБУ "Земля леопарда", добавив, что конфликтовать не всегда нужно, а лучше вообще быть добрее.

Пятнистые олени в Приморье - горделивые и свободолюбивые копытные, названы так в честь своего окраса. Как следует из открытых источников, эти животные предпочитают для жилья обустроить горную местность со снежным покровом меньше 30 сантиметров.

Приморцы от боя копытных в восторге, некоторых картина умилила:

- Рожки еще не выросли, а уже лезут. Красавцы, - написала жительница.

Ранее нацпарк поделился кадрами из фотоукрытий (зон, оборудованных для туристов): в объектив попала юная самка леопарда.

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