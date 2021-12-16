Профсоюзы Приморья протестуют против масовых сокращений в КГУП "Примтеплоэнерго"

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В КГУП "Примтеплоэнерго", главном поставщике тепла в города Приморья, планируют сократить две сотни работников. Об этом стало еще в ноябре 2021 года - скоро меры вступят в силу. Решением недовольна Федерация профсоюзов Приморья: на своем аккаунте в Instagram представители заявили, что будут отстаивать права работников филиалов.

Как стало известно "КП-Владивосток", уволят кочегаров и слесарей. Часть сотрудников переведут на сезонный формат работы.

- В "Примтеплоэнерго" грядет массовое сокращение. Причем, увольняют в первую очередь, кочегаров, слесарей и других рабочих, на которых держится работа отрасли. Профсоюз против такой "оптимизации". И активисты других отраслевых профобъединений Приморья - тоже! - заявили в аккаунте Федерации.

На вопросы ответил и.о. гендиректора "Примтеплоэнерго" Владимир Малюшицкий. Он заявил, что высвобождение персонала во многом связано с техническими решениями, реализованными ранее и не учтенными в объеме трудозатрат.

- Это [одна из причин] установка автоматизированных модульных котельных с уменьшением количества персонала, требуемого для обслуживания. К примеру, в Михайловском филиале, на замену котельной 2/14 установлена новая АМК. Из 8 машинистов, обслуживающих выводимую из эксплуатации котельную, для работы на АМК введены только 2 ставки. Новая котельная полностью автоматизирована и большее количество персонала для ее обслуживания не требуется <...> Вторая причина – это высвобождение персонала при объединении нескольких котельных. Яркий пример - это г. Партизанск, где из 10 действующих котельных, поэтапно выведены 9. В настоящий момент осталась только одна котельная, на которой установлено более мощное и современное автоматизированное оборудование, - рассказал Малюшицкий.

Ранее он же рассказал "Комсомолке", что сокращения никак не повлияют на высокое качество услуг у потребителей. При этом основной тезис Федерации профсоюзов в том, что без рабочих в "Примтепле" не будет тепла в Приморье.

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