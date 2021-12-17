В Приморье от коронавируса скончались 5 человек

В приморье вакцину получили более 800 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки коронавирусом заразились 456 приморцев. Всего в крае выявили 95 824 случаев заболевания.

Справиться с COVID-19 смогли 380 человек, за весь период пандемии - 80 404. По данным на 17 декабря, от вируса скончались 5 жителей Приморья, всего – 1 481.

В крае продолжается массовое вакцинирование жителей. Как минимум первую прививку от коронавируса сделали 872 452 человека.

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