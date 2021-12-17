Эпидемический порог ОРВИ превысил 53% в Приморье

Беречь себя от ОРВИ стоит так же, как от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье специалисты краевого Роспотребнадзора отметили рост заболеваемости респираторными инфекциями. Среди них главные враги - грипп и ОРВИ, порог заболеваемости последних превысил 53,6%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Заболеваемость, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток", растет из-за циркуляции вирусов - парагриппа, аденовируса, РС-вируса. Это 83,3% от всех исследований.

Привиты от гриппа 725 тысяч жителей края, а также 190 тысяч детей. Иммунизация проходит в школах и медучреждениях.

В пресс-службе отметили, что ОРВИ - самая распространненая группа инфекций, при этом она также опасна: может пройти как в легкой, так и в тяжелой форме. Напомним, осложнения "простуды" (пневмония, трахеит, перикардит) могут привести к смерти.

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