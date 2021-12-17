Приморская русалка приготовила пельмени в ледяном море

Люди оценили юмор и смелость девушки. Фото: Татьяна Ходова

Холодные воды Владивостока ненадолго превратились в кухню. Нет, вам не послышалось. Анастасия Слободчикова, известная в Приморье, как местная русалка, устроила кулинарное шоу в ледяном море. Девушка приготовила пельмени по своему фирменному рецепту.

- Вообще, очень нравится в таких условиях готовить, а потом это есть. Идей для таких сюжетов очень много ещё, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» бесстрашная девушка.

Кулинарными секретами русалочка поделилась с подписчиками в своем инстаграме и отметила, что они очень сильно отличаются по вкусу от традиционных. Люди оценили юмор и смелость девушки и поблагодарили ее за новый рецепт.

Напомним, что приморцы уже открыли сезон моржевания. «Мороженки» из дальневосточной столицы уже поделились эффектными фотографиями в купальниках на фоне ледяных просторов и поделились лайфхаками для тех, кто хотел бы попробовать себя в этом деле.

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