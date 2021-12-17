В промпарк "Большой Камень" в Приморье резиденты вложат 11 миллиардов рублей

Такой парк может дать порядка 600 рабочих мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпорация развития Приморского края (КРПК) подписала несколько контрактов с потенциальными участниками проекта промышленного парка "Большой Камень". Общая сумма соглашений достигла порядка 11 миллиардов рублей, как сообщили в пресс-службе КРПК.

- У нас соглашений заключено примерно на 11 млрд рублей на сегодняшний день с компанией "Технониколь", судостроительным комплексом "Звезда", компанией "Гиперион, - сообщила гендиректор КРПК Ольга Сун-жаю.

"Техниколь" в этом кластере хочет участвовать в производственном строительном кластере, который будет производить материалы для промышленного и гражданского строительства, обустройства дорог и транспортной структуры. Завод планируют построить в течение пяти лет, общая сумма инвестиций - 4 миллиарда рублей, подчеркнули в КРПК. От ССК "Звезда" (Арсеньев) привлекут до 7 миллиардов рублей инвестиций - на эти деньги построят два цеха вспомогательного судостроительного производства.

Промпарк - это отдельная территория со своей инфраструктурой, необходимой для производства, и компаниями участниками, которые арендуют промышленные мощности. Позволяет экономить на инфраструктурных издержак и расположить все в одном месте. В июле 2021 года в пресс-службе правительства сообщали, что строительство промпарка начнут в 2022 году - он позволит дать около 600 рабочих мест.

На той же конференции с журналистами накануне, 16 декабря, КРПК раскрыла планы на игорную зону "Приморье".

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