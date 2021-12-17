Видимо, не жалко: приморец оставил машину на рельсах и ушел по делам

Фото: vdk_news

Во Владивостоке неустановленный водитель оставил автомобиль прямо на железнодорожном переезде. Toyota Сarina на путях снял на видео очевидец: от такого поступка многие, увидевшие запись, впадают в недоумение.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (lifedv, vdk_news). Как видно на кадрах, житель припарковался у переезда - задняя часть автомобиля осталась на рельсах. Более того, отметил автор видео за кадром, такая же ситуация произошла накануне.

Приморцы в комментариях не понимают мотивов поступка: многие сошлись во мнении, что это безрассудство. Другие же вспомнили аналогичный инцидент в Уссурийске: женщина оставила автомобиль на переходе с ребенком, а сама ушла в магазин. Неравнодушные мужчины перегнали автомобиль своими силами. Горе-мамашу привлекли к административной ответственности.

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