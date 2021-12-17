Любителя перевоплощений, похищающего элитный алкоголь, разыскивают во Владивостоке

Мужчина наведался в один и тот же магазин спиртного несколько раз. Фото: Мария ЛЕНЦ

Оригинальный способ оставаться незамеченным при посещении алкомаркетов придумал находчивый воришка из Владивостока. Мужчина скрывает лицо под медицинской маской, но каждый раз использует разную одежду и шапки ради кражи спиртного.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», о пропаже дорого спиртного с полок сотрудникам одного из расположенных в Ленинском районе алкомаркетов стало известно после просмотра камер наблюдения. Как выяснилось, каждый раз неизвестный мужчина в медицинской маске приходил в новой одежде, поэтому сразу и не привлек внимание продавцов.

Только в течение одного дня он несколько раз наведался в торговую точку и вынес пять бутылок виски общей стоимостью больше 20 тысяч рублей. Злоумышленник под видом клиента проходил в торговый зал, где незаметно прятал по две бутылки спиртного под куртку и быстро выходил мимо кассы.

Когда сотрудники магазина заметили пропажу, то просмотрели записи камер наблюдения и только тогда обратили внимание на переодевающегося воришку. О произошедшем сообщили полицейским, которые приступили к поискам находчивого алко-вора.

Видео из торгового зала было изъято для изучения, а по факту кражи возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается.

Напомним, недавно в одном из алкомаркетов Владивостока вор, которого поймали на месте с поличным, устроил разборки с продавцом и подрался с покупателем. К счастью, обошлось без жертв, ведь у мужчины был с собой нож.

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