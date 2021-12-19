«Сотрудник ФСБ» убедил жителя Владивостока перевести ему все сбережения

Звонивший представился сотрудником ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все чаще жертвами телефонных мошенников, выдающих себя за работников банков и спецслужб, становятся доверчивые граждане. Очередным попавшимся в сети злоумышленников стал житель Первореченского района Владивостока, лишившийся всех денег.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что тревожный звонок поступил 28-летнему мужчине, который в этот момент находился на работе. Девушка представилась сотрудницей банка и сообщила, что на имя клиента неизвестные якобы оформили крупный кредит. Для того, чтобы исправить ситуацию, она соединила его со службой безопасности, откуда его переключили на «сотрудника ФСБ».

Выдававший себя за работника спецслужб аферист убедил мужчину в том, что нужно выполнять все инструкции сотрудников банка, ведь только так они смогут выйти на след злоумышленников. В результате длительного разговора житель Владивостока поверил звонившим и стал следовать их наставлениям.

В результате мужчине предложили для сохранности перевести все деньги на специальную виртуальную карту, обещая потом вернуть их на его счет. В конечном итоге доверчивый пострадавший перевел более 100 тысяч, после чего с ним на связь больше никто не выходил.

Обманутый горожанин понял, что стал жертвой преступников, поэтому обратился с заявлением в полицию. По факту мошеннических действий с причинением крупного ущерба было возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники создали липовый сайт для оплаты налогов, на уловки попалась жительница Владивостока

Из-за проделок аферистов женщина лишилась десятков тысяч рублей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03