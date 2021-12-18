В Приморье 18 декабря ветрено и очень морозно

Температура до -19 градусов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Приморье сохранится мороз, пришедший накануне и закрепившийся минувшей ночью. Без осадков, однако температура составит от -8 до -19 градусов, выяснила "КП-Владивосток".
По информации портала "Примпогода", во Владивостоке небольшая облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит от -9 до -11, утром лучше не выходить: -17...-19.
Жителям Уссурийска повезло меньше: морозы дойдут утром до -23...-25 градусов. Днем столбики термометров останутся на уровне от -9 до -11 градусов.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха -7...-9°C, в утренние часы -15...-17°C.
В воскресенье начнется потепление: температура поднимется выше -10 градусов.
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