За минувшие сутки в Приморье коронавирусом заразились еще 458 жителей

Привито почти 900 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Приморье коронавирусом заболели еще 458 человек, проживающих в крае. За весь период пандемии зафиксировали 96 282 случая заражения.

По информации пресс-службы краевого правительства, выздоровели за день 394 человека, а всего - 80 798 жителей. К сожалению, четверо приморцев с болезнью не справились, а всего скончались 1 485 человек.

Продолжается массовая вакцинация. За минувшие сутки привились 876 983 человека - как минимум первым компонентом вакцины. Напомним, помимо коронавируса, разыгралась в Приморье и сезонная вспышка ОРВИ.

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