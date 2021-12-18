Из-за мусорного полигона, больше недели горевшего в Приморье, прокуратура начнет проверку

Жители уже давно жалуются на дым. Фото: РИА Новости

В Кавалеровском районе Приморья 6 гектаров мусорного полигона горели больше недели (а по некоторой информации, периодически с конца ноября). Природоохранная прокуратура возбудила проверку по этому факту, сообщили в ведомстве.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", в тушении пожара были задействованы силы краевой противопожарной службы и администрации муниципального района. Изначально заниматься этим должен был собственник участка, однако он с задачей не справился. Как сообщали очевидцы, смог от пожара дошел до всех поселков района.

В Кавалеровском районе ввели режим повышенной готовности. Высота мусора на полигоне до 10 метров, сильно задымлен частный сектор поселка Рудный-1. За неделю было подано больше 130 тонн воды. Тушению мешали морозы: рукава перемерзают, пока машина едет на дозаправку.

Прокуратура примет меры при наличии оснований после проверки.

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