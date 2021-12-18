В Артеме мужчина сбил семилетнего ребенка на зебре

Водитель был трезв Фото: Влад КОМЯКОВ

Полиция Артема устанавливает обстоятельства шокирующей аварии. Средь бела дня мужчина на Honda Fit c солидным водительским стажем сбил мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Как оказалось, ДТП произошло на участке дороги у дома №32 по улице Фрунзе. На место незамедлительно прибыли медики и сотрудники ДПС. 55-летний водитель "Хонды" ехал из Владивостока в Находку и сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

Семилетний мальчик в больнице - у него тяжелые травмы. Стаж вождения виновного, при этом, 26 лет. Стоит отметить, он был полностью трезв.

В полиции напоминают, что недостаточный контроль и внимание со стороны родителей к детям может привести к плачевным последствиям.

Недавно аналогичная история развернулась в Хорольском городском округе, только финал ее был трагичен: пьяный мужчина сбил 15-летнюю девочку.

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