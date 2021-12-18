Общежитие для учителей и театр могут появиться на базе ДВФУ

Константин Шестаков (слева) и Борис Коробец Фото: Администрация Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков обсудил сотрудничество города и ДВФУ с новым ректором вуза, Борисом Коробцом. Этот союз может развить студенческий театр в ДВФУ, а также решить наконец судьбу одного из пустующих общежитий вуза. Шестаков предложил передать здание на баланс муниципалитета и сделать жилье для педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Шестаков уточнил, что стоимость аренды жилья слишком высока для молодого специалиста, а сотрудникам городских школ и детсадов не хватает общежития. Коробец выразил солидарность в решении вопроса.

Отдельный вопрос, который обсудили глава города и ректор, - работа Пушкинского театра ДВФУ. Сошлись на том, что мэрия и ДВФУ проработает концепцию студенческих спектаклей и городских мероприятий на базе учреждения.

- В планах ВУЗа организовать школу директоров не только для города, но и для всего Дальнего Востока. Ведь необходимость укрепления связей между школами и ВУЗами действительно назрела давно, - цитирует пресс-служба Бориса Коробца.

Напомним, в должности новый ректор ДВФУ недавно, Коробец раньше работал в Бауманке. Он сменил врио ректора Алексея Кошеля, который устроился в НИУ ВШЭ.

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