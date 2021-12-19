Прощай, милый друг: гонщик рассказал свою версию страшной аварии во Владивостоке

Восстановлению спорткар вряд ли подлежит Фото: Дарья НАУМЕЦ

Перед началом выходных, 17 декабря, во Владивостоке произошла серьезная авария: спорткару до багажника снесло крышу, один человек госпитализирован, водитель - сбежал. Казалось, полиция легко найдет беглеца - на автомобиле множество знаков о том, кому принадлежит авто. Реального владельца быстро засекли: но оказалось, что машиной управлял не он.

"Комсомольская правда - Владивосток" связалась со стритрейсером, но он на вопросы не ответил. Наконец, спустя время он опубликовал свою версию произошедшего на личной странице:

- "Помойка" свое отжила. Прошли сутки, прошла волна хайпа, пора поговорить начистоту. 18 декабря мы с компанией отдыхали весь вечер, передвигались на такси, за руль в нетрезвом виде не садимся. Принадлежащий мне автомобиль был похищен, именно похищен, а не угнан. Часто оставляю ключи в машине, но в этот раз все вышло боком. Автомобиль был мне действительно дорог <...> Прощай, милый друг.

Фото: instagram.com/hylevik

Владелец машины добавил, что не держит ни на кого зла. Напомним, жесткое ДТП со спортивным автомобилем и эвакуатором произошло во Владивостоке поздно вечером в пятницу, 17 декабря. Дрифтер на полном ходу влетел в прицеп большегруза в районе Военного шоссе.

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