Штраф за плохое воспитание: в Приморье наказали родителей девочек-хулиганок

Эпизод "художеств" ранее опубликовали в соцсетях. Фото: lifedv

В Артеме не так давно девочки-подростки показывали таланты и влечение к искусству: многострадальный дом на Интернациональной улице, 71, в Артеме они изрисовали непристойностями. Для здания это не первый и даже не второй удар. В пресс-службе УМВД Приморья сообщили, что родители девочек привлечены к административной ответственности, а девочки отделались беседой.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", видеозапись инцидента утекла в Сеть. Все запечатлели камеры наблюдения - изрисован был 17-й этаж дома, а в само здания малолетние вандалы проникли, когда кто-то из жильцов выходил.

- Три 13-летние девочки вместе с законными представителями были приглашены в отдел полиции для дачи объяснений, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Школьницы не достигли возраста привлечения к "административке", поэтому отделались профилактической беседой. Как фигурантов административного нарушения привлекли родителей. Ответственность они понесут по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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