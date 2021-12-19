Влетела пьяная компания: во Владивостоке в ужасной аварии погиб таксист

ДТП произошло на перекрестке после Русского острова. Фото: dps_vl

Серьезное ДТП произошло на Русском острове: одна машина загорелась, водитель другого автомобиля травмирован. Об этом сообщили в соцсети (ak_vdk).

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", водитель достаточно редкой машины Mitsuoka (такси), по предварительной информации, погиб. Другой автомобиль, Suzuki Swift, был разбит почти всмятку и сгорел. По последней информации, сгорел пассажир такси, погибли пассажир Suzuki и водитель такси. Остальные получили травмы.

Водитель экстравагантного автомобиля такси Mitsuoka погиб. Фото: ak_vdk

Очевидцы сообщили каналу Amur Mash, что пьяная компания на Swift на опасном перекрестке влетела в машину таксиста. Машину потушили, но водитель скончался. В Suzuki зажало человека - его вытащили специалисты МЧС. Как стало известно редакции КП, погибший водитель такси пользовался популярностью у студентов, возвращающихся на Русский остров.

"КП-Владивосток" уточнит обстоятельства трагедии.

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