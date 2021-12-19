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Владивосток19 декабря 2021 5:41

В МЧС Приморья прокомментировали ужасное ДТП с двумя погибшими на Русском острове

Авария произошла минувшей ночью
Руслан НОВИКОВ
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Пожар объял пламенем автомобиль. Фото: dk125

Пожар объял пламенем автомобиль. Фото: dk125

Минувшей ночью на Русском острове во Владивостоке произошла трагедия. Загорелся автомобиль после столкновения: в краевом управлении МЧС разъяснили ситуацию.

Когда прибыли пожарные, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, один из двух автомобилей был охвачен пламенем (4 квадратных метра горели). После ликвидации огня спасатели провели деблокировку одного из погибших в ДТП в другом автомобиле (Mitsuoka). Согласно заключение спасателей, два человека пострадали и двое - погибли. Об этом "Комсомольская правда - Владивосток" уже писала.

Всего в тушении задействовали два автомобиля и 11 специалистов. Напомним, по некоторым данным, минувшей ночью пьяная компания влетела в автомобиль такси, Mitsuoka Ryuga. Таксист оказался одним из умерших в страшной аварии.

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