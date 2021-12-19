Городок-зимняя сказка по мотивам "Снежной королевы" открылся во Владивостоке

Фото: пресс-служба правительства Приморья

В сквере "Россия - моя История" во Владивостоке появились уникальные инстанции: открылся волшебный мини-городок, вдохновленный сказкой "Снежная королева". Открытие состоялось накануне, 18 декабря, а открыт он будет для всех желающих до 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- гостей новогоднего сквера ждут многочисленные фотозоны, где каждый может почувствовать себя героем волшебной истории, написанной известным датским писателем Хансом Кристианом Андерсеном. Детям будет интересно окунуться в атмосферу отдельных сцен сказки, где Кай и Герда дружно играют в розовом саду на крыше, где Герда гостит у старушки-волшебницы, выращивающей цветы, где она встречает маленькую разбойницу и многих других, - сообщили в пресс-службе.

Все объекты являются декорацией для снимков. В ночное время фотозона превратится в световое мини-шоу: все объекты оборудованы диодами. Кроме того, здесь будет работать мастерская декоративно-прикладного творчества, открыта ледяная горка для детей. Напомним, накануне открылся новогодний городок в центре Владивостока.

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