Полиция Приморья ищет крадунов, "шерстящих" автомобили рыбаков на побережьях

Украли аккумуляторы, разгромили салон, стащили телефоны и сигареты Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно, что в районе села Береговое из припаркованных машин рыбаков неизвестные крадут вещи. Об этом сообщил мужчина в соцсети, по его словам, крадут и аккумуляторы, и даже сигареты. Полиция организовала проверку, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

- Полиция проверяет информацию, размещённую в социальных сетях.<...> Стоит отметить, что заявлений о хищениях из автомашин от любителей подледной рыбалки в органы внутренних дел не поступало, - уточнили в УМВД Приморья.

Об крадунах стало известно накануне: пострадали как минимум владельцы двух автомобилей.

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