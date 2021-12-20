Установлена личность второго мужчины с пропавшего в Приморье катера

Спутник пропавшего рыбака, Нурилло Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Приморье с 16 декабря жена рыбака ищет мужа с помощью соцсетей, неравнодушных и МЧС. Редакции удалось установить личность второго мужчины, который вышел в море с Игорем - его зовут Нурилло Сайфулаевич, 1989 года рождения.

Как известно "Комсомольской правде - Владивосток", все документы и телефон мужчина оставил в машине перед выходом в море. Она стоит на Катерной, 2в. Напомним, второго мужчину зовут Игорь Юрьевич, 1975 года рождения.

"Комсомолка" уже подробно писала о пропаже рыбаков - печальной историей поделилась Ирина, жена одного из рыболовов. МЧС обследовало уже более 110 квадратных километров береговой линии, найти пропавших не удалось. В море мужчины вышли в Уссурийском заливе, пропали, предположительно, у острова Рейнеке.

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